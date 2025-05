Homem é condenado por mandar matar casal após festa pró-Hitler

O Tribunal do Júri de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, condenou Ricardo Ferreira Barollo, 49, na quinta-feira (22), pela morte do casal de estudantes Bernardo Dayrell Pedroso e Renata Waechter Ferreira, no ano de 2009, em meio à disputa dentro de um grupo neonazista.

Leia mais: Jovem é preso com símbolos neonazistas no centro de SP

Barollo foi condenado a 48 anos e 9 meses de reclusão por duplo homicídio duplamente qualificado, que são motivo torpe e surpresa (sem chance de reação). O mandado de prisão foi cumprido logo após o julgamento.