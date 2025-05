Virada Cultural de São Paulo tem mais de mil atrações

Com o tema 20 Anos em 24 Horas e o mote de ser um dos maiores encontros culturais do Hemisfério Sul, a Virada Cultural 2025, na capital São Paulo, será neste fim de semana. Estão programadas mais de mil apresentações em 21 grandes palcos e inúmeros outros espaços de apresentação espalhados por todas as regiões da cidade no sábado (24) e no domingo (25).

A expectativa da prefeitura é reunir cerca de 4,7 milhões de pessoas nos eventos em praças, centros de cultura, bibliotecas, teatros, entre outros locais. A diversidade de atrações passa desde os gêneros musicais escalados para os dois dias da Virada até as várias modalidades de eventos previstos. A programação completa está no sita da prefeitura.