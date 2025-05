Veja complicações da malária, doença que Sebastião Salgado teve

Segundo Ramon Andrade de Mello, a maior forma de prevenção é reduzindo a cadeia de transmissão, através da redução da quantidade de mosquitos fêmeas infectados pelo Plasmodium. Para viajantes que irão para áreas endêmicas com risco grave do desenvolvimento da malária é recomendada a profilaxia com antimaláricos.

O médico explica que existem tratamentos medicamentosos para a doença, que consiste na minimização dos sintomas e também na eliminação do Plasmodium, e a maioria das pessoas apresenta melhora em 24 horas. Além disso, existem medidas a serem tomadas para diminuir o índice da doença, como evitar as picadas com o uso de inseticidas, telas e roupas de mangas longas e calças.

A doença pode evoluir para uma leucemia?

Os especialistas alertam que não há evidência de relação direta entre leucemia e malária. Hélio Bacha, infectologista do Hospital Albert Einstein, explica que existem milhões de casos de malária no mundo, e que esses casos podem ser muito específicos.