Vizinhos apontam 'distúrbios' em homem que guardou corpo do pai

Vizinhos de Marcelo e Tânia Marchese D'Ottavio, presos na quarta-feira (21) sob suspeita de ocultar o corpo do pai, o italiano Dario Antonio Rafaelle D'Ottavio, 88, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, afirmaram à polícia que os irmãos tinham indícios de declínio mental.

Vizinhos também relataram um problema de vazamento de água que só foi resolvido após corte no fornecimento pela concessionária, já que Marcelo não deixava ninguém entrar na residência. A testemunha ainda contou que ele costumava ostentar grandes quantias de dinheiro no bolso e em sacolas plásticas, além de fazer semanalmente compras inusitadas, como inúmeros pacotes de papel higiênico.

Já Tânia trabalhava, desde 2011, como professora primária em uma escola do município do Rio, próximo a sua residência. No entanto, de acordo com a prefeitura, não compareceu mais desde 2023, abandonando o cargo.

Segundo policiais, há indícios de que Tânia dormiria no mesmo quarto onde o corpo de Dario estava se decompondo. Isso porque havia somente outras duas camas de solteiro na residência -uma ao lado de onde estava o pai e, outra, em um quarto isolado, onde ficava o irmão. A polícia também encontrou biscoitos, com validade, em uma cômoda onde o corpo de Dario se encontrava.