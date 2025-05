TCU publica edital de concurso com salários de até R$15 mil

O Tribunal de Contas da União (TCU) publicou edital para concurso público com 40 vagas imediatas e 20 oportunidades em cadastro reserva para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo. A remuneração inicial é de R$ 15.128,26. As provas serão aplicadas no dia 3 de agosto de 2025, em Brasília (DF).

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 30 de maio e 17 de junho, exclusivamente pelo site do Cebraspe, organizador do certame. A taxa é de R$ 70, com possibilidade de isenção para candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea, conforme previsto em lei.

A seleção terá duas etapas: provas objetivas e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, seguidas por programa de formação. As provas objetivas ocorrerão pela manhã e a discursiva à tarde, também no dia 3 de agosto.

Serviço