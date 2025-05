Receita muda acesso ao e-CAC na reta final do IR 2025

O acesso ao e-CAC é feito por meio do site da Receita. Lá, em Meu Imposto de Renda, é possível declarar o IR e fazer a consulta da declaração de anos anteriores ou mesmo à malha fina de 2025, para quem já prestou contas.

Há, no entanto, diversos outros serviços feitos pelo e-CAC, que deve ser acessado com uma conta Gov.br prata ou ouro.

Como acessar o E-CAC

- Acesse o site da Receita Federal

- Vá em "Imposto de Renda"

- Em "Serviços", do lado direito, vá em "Consultar Meu Imposto de Renda"

- Na página seguinte, clique em "Iniciar"

- Informe CPF e, depois, senha do gov.br

- Clique em OK nas próximas duas telas

- Em seguida, será possível ter acesso às informações do Imposto de Renda