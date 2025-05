Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato durante depoimento

O depoimento ocorreu no mesmo dia em que a Primeira Turma do STF começou a ouvir as testemunhas de defesa de outros réus, como o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin, e o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil.

As oitivas fazem parte da ação que investiga a articulação golpista liderada por aliados de Bolsonaro após a derrota nas eleições de 2022. Entre os que já depuseram estão o ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, e o ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Baptista Júnior; ambos confirmaram a existência do plano para manter Bolsonaro no poder.

*Com informações da CNN e G1