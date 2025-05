Filhotes saudáveis precisam de atenção e alimentação na medida

Adotar um filhote é uma alegria — e também uma grande responsabilidade. Nos primeiros meses de vida, a alimentação adequada tem impacto direto no desenvolvimento físico e emocional do pet. “Papinhas, ração umedecida e muita paciência fazem parte da transição alimentar, que começa por volta da 4ª semana de vida”, explica a veterinária Fernanda Regazzi, do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass).

Assim como acontece com os bebês humanos, filhotes de cães e gatos precisam comer várias vezes ao dia para crescer com saúde. Veja as orientações da Dra. Fernanda:

? Até 4 semanas: leite a cada 2–3 horas

? De 1 a 3 meses: 5 a 6 refeições por dia

? De 3 a 6 meses: 3 a 4 refeições

? A partir de 6 meses: 2 para cães e 4 a 5 para gatos

Outra dica importante: observe o desenvolvimento do animal. O ganho de peso, o formato do corpo e até a visibilidade das costelas podem indicar se está tudo bem. Em geral, filhotes de cães dobram o peso de nascimento por volta de 10 dias; já os gatos, em até 14. Mas só o veterinário pode avaliar com precisão, já que raça, sexo e porte também influenciam o crescimento.