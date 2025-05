Novas imagens mostram esqueleto mantido pelos filhos; VÍDEO

O italiano Dario Antonio Raffaele D’Ottavio, de 88 anos, teve o corpo mantido em decomposição por cerca de seis meses dentro de casa, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, enquanto os filhos continuavam sacando cerca de R$ 5 mil mensais em benefícios do INSS.

Segundo a Polícia Civil, Dario recebia aposentadoria e pensão, acumuladas legalmente desde 2014. Os filhos, Tania e Marcelo Marchese D’Ottavio, foram presos suspeitos de ocultação de cadáver e podem responder também por homicídio, caso fique comprovado.