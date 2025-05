PL faz nova proposta para anistia com brecha para Bolsonaro

O ex-presidente está sendo acusado de liderar a trama golpista, ainda que não estivesse presente em Brasília no dia dos ataques golpistas -ele estava nos Estados Unidos.

O texto ainda não entrou no sistema, mas foi distribuído para jornalistas pela equipe do líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ). Nesta semana, ele foi cobrado na reunião de líderes a apresentar uma nova proposta, porque não haveria consenso em torno do texto anterior -que concedia anistia ampla, geral e irrestrita.

O líder do PL nega que o texto possa beneficiar Bolsonaro e demais réus. "Está claro que ele e outros réus não estão contemplados. Não tem nada especificando os casos deles", disse.