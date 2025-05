Réu da trama golpista é transferido após risco de fuga

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (22) a transferência do policial Wladmir Matos Soares, um dos réus pela trama golpista, para a Ala 5 do presídio da Papuda, localizada no Distrito Federal. O pavilhão é destinado a ex-policiais.

Soares foi transferido após a Polícia Militar do DF relatar risco de fuga. A corporação citou como indícios de fuga as "peculiaridades" do 19° Batalhão, que também está localizado na Papuda, e o perfil do custodiado.

Na terça-feira (20), Wladmir Matos se tornou réu na ação penal do Núcleo 3 da trama golpista. De acordo com as investigações, em 2022, o policial atuou como "elemento auxiliar" do Punhal Verde-Amarelo, plano golpista que, segundo a Polícia Federal (PF), seria executado para matar diversas autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes.