Jovem descobre cisto com cabelo e dente: 'Mexeu com minha cabeça'

Savannah relatou que sofreu meses com dores e sangramentos, inicialmente atribuídos ao uso de um DIU. Só após procurar o pronto-socorro, exames detectaram o grande cisto, que precisou ser retirado.

A norte-americana Savannah Stuthers, de 20 anos, foi surpreendida após passar por uma cirurgia para retirar um cisto no ovário: o material removido tinha cabelo, dentes e, segundo os médicos, poderia até ter um olho. O diagnóstico foi de teratoma, um tipo raro de tumor formado por células germinativas, capazes de gerar tecidos humanos diversos.

A jovem compartilhou a experiência nas redes sociais, viralizando com mais de 34 milhões de visualizações. Em meio ao espanto, Savannah aproveitou para conscientizar sobre teratomas e incentivar mulheres a buscarem atendimento médico. “Se tivessem me ouvido antes, talvez eu ainda tivesse os dois ovários”, desabafou.

*Com informações do Up Worthy