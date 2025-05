Segurança agride paciente, que cai no chão; VÍDEO

Um paciente em cadeiras de rodas e usando colar cervical foi agredido por um segurança dentro do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, no ABC. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (21).

Imagens de câmeras de segurança mostram uma sequência de empurrões e chutes do funcionário contra o paciente, que caiu no chão. O segurança fez gestos ameaçadores contra o paciente. Outro segurança se aproximou, mas assistiu às cenas de violência sem interferir.