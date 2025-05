Modelo é internada após maratona sexual com 583 homens; VÍDEO

Em imagens publicadas no Instagram, a influenciadora apareceu num leito de hospital vestindo avental azul e conectada a monitores. Com ironia, escreveu: “Acho que 583 caras em um dia não faz tão bem assim”, e completou: “Ser hospitalizada depois de aguentar 583 não estava nos meus planos para 2025”.

Em entrevista à revista Us Weekly, Annie detalhou as consequências físicas da maratona. “Não estou muito bem. Fiquei bem sensível e acabei tendo um pequeno corte”.

Apesar da internação, Annie afirmou que se surpreendeu com a facilidade de concluir o feito: “Achei que seria mais difícil, porque meu recorde anterior era de 24 em um dia”.

Além disso, ela saiu em defesa dos homens que participaram da experiência, criticando quem os critica nas redes: “Esses caras só queriam fazer sexo. Me incomoda muito quando vejo pessoas sendo cruéis com eles. Eu me sinto protetora”, declarou.