Atentado mata casal de diplomatas da embaixada de Israel

Dois funcionários da embaixada de Israel nos EUA, identificados como Yaron Lischinsky e Sarah Milgram, foram mortos a tiros na noite de quarta-feira (21) do lado de fora do museu judaico no centro de Washington. O casal havia acabado de participar de um evento voltado à ajuda humanitária para Gaza quando foi surpreendido pelo atirador.

Segundo autoridades, o suspeito Elias Rodriguez, de 30 anos, natural de Chicago, foi preso em flagrante. Ele gritou “Libertem a Palestina” no momento da detenção, levantando suspeitas de motivação política e terrorista. A polícia informou que a arma do crime foi apreendida e que o acusado abordou quatro pessoas antes de disparar contra o casal, matando-os à queima-roupa.