Esposa mata pagodeiro após vê-lo em vídeo e ri na viatura

Um crime passional chocou São Paulo nessa quarta-feira (21). Pablo, músico de 27 anos conhecido por participar de rodas de samba, foi morto pela esposa, Luana, com um golpe de mata-leão. Ela o atacou após a discussão que começou durante uma festa e terminou tragicamente em casa.

Segundo a polícia, a confusão teve início quando Luana viu um vídeo gravado pelo companheiro, no qual ele aparecia com outras mulheres e enviava um recado provocativo para ela. Revoltada com as imagens, a mulher confrontou Pablo, e a discussão evoluiu para agressão.