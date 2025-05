Batida entre ambulância, caminhão e carro mata um e fere 10

Uma colisão envolvendo ambulância, caminhão carregado de cimento e carro matou um paciente e feriu dez pessoas feridas no último sábado (17), na rodovia PR-323, em Umuarama (PR).

Conforme apuração do RICtv, a ambulância, que transportava oito ocupantes, a maioria pacientes a caminho de atendimento médico, colidiu violentamente com os outros dois veículos. O impacto provocou a morte de um dos pacientes ainda no local do acidente. Três passageiros ficaram em estado grave, com múltiplas fraturas.