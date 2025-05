Polícia acha parede falsa em desmanche de carros roubados; VEJA

Uma operação policial revelou, nessa terça-feira (20), um esquema criminoso de desmanche de veículos na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Para disfarçar as atividades ilegais, os bandidos construíram uma parede falsa dentro de um dos quatro imóveis usados para desmontar carros furtados e roubados.

As estruturas, montadas para parecerem oficinas mecânicas, escondiam peças e veículos já parcialmente desmontados. Segundo a Polícia Civil, ao menos oito carros subtraídos foram encontrados, muitos deles em processo de desmonte. As edificações eram precárias, com paredes de tijolos, tapumes e telhas, mas suficientes para enganar e afastar suspeitas.