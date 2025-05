Alagamentos expulsam mais de 700 pessoas de casa

A Secretaria de Educação de Pernambuco informou que as aulas da rede estadual de ensino estão suspensas nas escolas da Região Metropolitana do Recife e da Mata Sul. Em outras regiões, a orientação é para que estudantes e profissionais fiquem atentos aos comunicados das unidades de ensino, com gestores autorizados a suspender as atividades se necessário.

As aulas foram suspensas no turno da manhã no Recife e em Paulista e durante todo o dia em Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Ipojuca.

Entre as instituições de ensino superior, a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Universidade de Pernambuco (UPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) também paralisaram suas atividades.