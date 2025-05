Lição: participar da campanha do agasalho

O Colégio Oficina do Estudante (@oficina_do_estudante) é ponto de arrecadação da Campanha do Agasalho 2025, promovida pela Prefeitura de Campinas. A ação convida toda a comunidade a contribuir com a doação de roupas, calçados, cobertores e outros itens de inverno para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As doações podem ser entregues em qualquer uma de nossas unidades:

Av. Brasil, 601 – Guanabara

R. Jasmim, 700 - Mansões Santo Antônio

Av. José Araujo Cunha, 71 - Vila Brandina

Av. Albino J. B. de Oliveira, 1600 - Barão Geraldo

Vamos juntos aquecer o inverno de quem mais precisa. Participe!