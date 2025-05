Avó se depara com corpos de filha e netinho em decomposição

Segundo a Polícia Militar informou a O Tempo, a avó foi até o imóvel após ser procurada por funcionários do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), que informaram não conseguir contato com sua filha há dias. A mulher contou que não estranhou o silêncio antes disso, já que a filha costumava viajar para Conceição Aparecida, cidade vizinha, para visitar o namorado.

Uma mulher de 57 anos encontrou a filha, de 29 anos, e o neto, de um ano, mortos dentro da casa onde viviam, em Alterosa (MG), na terça-feira (20). Os corpos estavam em avançado estado de decomposição sobre um colchão e cobertos com cobertores. Uma televisão de tubo estava em cima do corpo da jovem.

Ao chegar no quintal, ela encontrou o portão aberto e, ao se aproximar da casa, sentiu cheiro forte vindo do interior. Ela abriu a janela e, ao olhar para dentro, viu o corpo da filha. Desesperada, correu para pedir ajuda. Um vizinho atendeu aos gritos, arrombou a porta e encontrou o corpo da criança ao lado do da mãe. A polícia foi acionada imediatamente.

Vizinhos disseram aos policiais que não ouviram barulhos ou movimentações suspeitas nos últimos dias.

Um primo da vítima contou que ela foi vista pela última vez no sábado (17) num bar da cidade, acompanhada do namorado. Segundo ele, o homem teria ido até o local para pagar uma dívida da companheira. O familiar também relatou que o suspeito descobriu recentemente que não era pai biológico da criança e teria pedido à jovem que mantivesse a informação em segredo. Ela teria recusado e contado à família, o que gerou tensão entre o casal. O mesmo primo ainda revelou que a vítima sofria agressões do companheiro.