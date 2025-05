CCJ aprova fim da reeleição para cargos do Executivo

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (21) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da reeleição para cargos do Executivo -- prefeitos, governadores e presidente da República, além de alterar o tempo de duração dos mandatos e unificar as datas das eleições municipais e gerais a partir de 2034.

O texto-base foi aprovado simbolicamente e agora será analisado no plenário do Senado, onde precisa do apoio de pelo menos 49 senadores, em dois turnos. Caso receba sinal verde, ainda deverá ser votado pela Câmara dos Deputados.