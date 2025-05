Concurso da PF tem mil vagas com salários de até R$ 26,8 mil

A Polícia Federal lançou nessa terça-feira (20) o edital do novo concurso público para a área policial. São mil vagas distribuídas entre os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista, com salários iniciais entre R$ 14 mil e R$ 26,8 mil.

As inscrições estarão abertas de 26 de maio a 13 de junho, exclusivamente pelo site do Cebraspe, organizador do certame.

Salários oferecidos: