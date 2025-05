Helena desbanca Miguel e é o nome mais registrado no país em 2024

Após sete anos, um nome feminino foi o mais escolhido pelos pais para registrar seus filhos nos cartórios do país. Com 22.533 registros de nascimento, Helena desbancou Miguel, nome que liderou o ranking nos últimos quatro anos, e se tornou a preferência nacional em 2024.

A última vez que um nome feminino havia liderado o ranking nacional de nomes de recém-nascidos foi em 2016, com Maria Eduarda. O levantamento faz parte da base de dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país.

Helena assume a liderança após um crescimento vertiginoso no ranking nos últimos anos. Em 2015, o nome ocupava apenas a 45ª posição, passando para 21º em 2017, 15º em 2019, para então assumir a liderança entre os nomes femininos em 2020, tendo sido superado apenas em 2022 por Maria Alice.