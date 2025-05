Estrela de 'Quilos Mortais' morre aos 40 anos; saiba a causa

Segundo o relatório preliminar, a causa da morte foi insuficiência cardíaca congestiva crônica. A morte foi classificada como natural. De acordo com o site TMZ, familiares visitaram Latonya na manhã do mesmo dia e notaram que ela apresentava dificuldades para respirar. Pouco depois, ela foi internada e sofreu uma parada cardíaca.

Latonya Pottain, conhecida por participar da 11ª temporada do reality show “Quilos Mortais” (My 600-Lb. Life, no original), morreu no último sábado (17) aos 40 anos. A informação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal do Condado de Natchitoches, no estado americano da Louisiana.

Latonya ficou conhecida em 2022 ao aparecer no programa exibido pelo canal TLC, que acompanha a jornada de pessoas com obesidade grave em busca de reverter o quadro de saúde por meio de dieta, reabilitação e cirurgia bariátrica, sob os cuidados do famoso médico Dr. Nowzaradan, o “Dr. Now”.

Durante sua participação, Latonya começou o processo de emagrecimento com 531 libras (cerca de 240 kg) e chegou a perder 12 kg. No entanto, após a exibição do episódio, ela relatou ter sofrido fortes ataques nas redes sociais, o que a levou a um quadro de depressão e medo de seguir com a cirurgia.

Em fevereiro deste ano, Latonya criou uma vaquinha online pedindo ajuda financeira. Na descrição, explicou que estava acamada desde junho de 2024 por conta de complicações de saúde, e precisava de apoio para transporte médico, reabilitação e despesas básicas.