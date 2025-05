Colisão grave entre carretas gera risco de contaminação; VÍDEO

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu após falha nos freios de um caminhão carregado com soja, que colidiu na traseira de um caminhão-tanque que transportava etanol. Ninguém ficou ferido, mas o impacto provocou o derramamento das duas cargas, o que exige operação complexa de limpeza, especialmente pela presença do combustível inflamável na pista.

Um grave acidente entre duas carretas interditou completamente a BR-277, na altura de Morretes, litoral do Paraná, desde a madrugada desta terça-feira (20). A colisão aconteceu por volta das 4h no km 39, em trecho de serra. Até o momento, não há previsão para liberação da rodovia, informou o G1.

O Instituto Água e Terra (IAT) foi acionado para atuar no controle ambiental. A prefeitura de Morretes emitiu alerta proibindo, preventivamente, o uso de água de rios, córregos e poços artesianos nos bairros Anhaia, Rodeio e Cabrestante. Isso porque cerca de 36 mil litros de etanol escorreram para o córrego do Rio Rasgado, que deságua no Rio do Pinto, gerando risco de contaminação da água consumida por comunidades locais.

Recomendações às comunidades atingidas:

Não utilizar água de fontes naturais na área afetada;

Utilizar somente água tratada;

Em caso de necessidade, ferver a água por pelo menos 10 minutos antes do uso.

Equipes da PRF, Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR Litoral Pioneiro atuam na contenção dos resíduos e segurança do local. Até a última atualização, os congestionamentos chegavam a 18 quilômetros no sentido litoral e 16 quilômetros no sentido Curitiba.

Apesar do bloqueio, a Portos do Paraná informou que as operações no Porto de Paranaguá seguem normalmente.