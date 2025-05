Três regiões do país têm alerta para fortes chuvas; saiba quais

No restante do estado, as chuvas devem ser mais fortes. O Inmet divulgou um alerta válido até a tarde desta terça, indicando perigo para boa parte do território gaúcho. Em Ijuí, no noroeste do estado, a precipitação deve parar somente na quinta, retornando no domingo. Já em Santa Maria, na região central, a chuva seguirá até pelo menos a quinta-feira, quando o frio deve atingir o pico semanal e a mínima será de apenas 8ºC.

No decorrer da semana, a chuva aumenta em Santa Catarina e no Paraná. Em Florianópolis, a mínima deve atingir os 15ºC, enquanto a máxima não ultrapassa os 20ºC. Já em Curitiba, os termômetros ficam entre 15ºC e 20ºC. Em ambas as capitais, a previsão indica chuva contínua.

Chuva irregular no Norte

Amazonas, Roraima e Amapá podem ter chuvas, assim como o norte do Pará. No restante da região, a chuva tende a ser irregular, com pouca ou nenhuma precipitação no Tocantins e em Rondônia.