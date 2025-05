Bebê nasce com DIU grudado nas costas e viraliza

O registro foi feito pelo pai e compartilhado pela médica responsável pelo parto, a ginecologista e obstetra Rafaela Frota. Ela esclareceu que o dispositivo não perfurou a pele do bebê e reforçou que o DIU, apesar de altamente eficaz, não é infalível. Segundo o Ministério da Saúde, o método tem taxa de eficácia acima de 99%, semelhante à laqueadura.

Bernardo chegou ao mundo em 4 de maio, por cesariana de emergência, e já dando o que falar. O motivo? O pequeno nasceu com o DIU hormonal da mãe grudado nas costas, colado por uma substância natural chamada vernix, aquela “massinha branca” que protege os bebês dentro do útero.

O caso viralizou nas redes e abriu espaço para todo tipo de comentário, de desabafo a humor. “O único método contraceptivo 100% eficaz é querer muito ser mãe. Não é possível”, ironizou uma usuária. Outra compartilhou: “Eu sou fruto de uma ligadura, então, Bernardo, seja bem-vindo ao clube!”

Outras mulheres aproveitaram para reforçar os cuidados extras: “Tenho dois bebês. Vou colocar DIU e meu marido vai fazer vasectomia por precaução.” Já uma seguidora mais cética brincou: “O único método 100% é não ter relações. Porque do Espírito Santo ninguém engravida mais, né? Vamos ver milhares de relatos de gente que engravidou menstruando, com adesivo, com DIU… Enfim, quer garantia? Não transe.”

Apesar do susto, a médica tranquilizou os seguidores: Bernardo nasceu saudável, foi direto para o colo da mãe e passa bem. “Seja bem-vindo, príncipe!”, escreveu a obstetra.