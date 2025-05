Padre embriagado atira garrafas e xinga frentistas em posto 

O padre Danilo Felix Franco, de 37 anos, foi detido pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (19) após causar desordem num posto de combustíveis de Registro, no Vale do Ribeira (SP). Testemunhas relataram que o religioso apresentava sinais de embriaguez, quebrou garrafas e ameaçou os funcionários do local.

Conforme o relato dos frentistas, Danilo chegou ao local visivelmente alterado, com dificuldades para falar e andar, exalando cheiro de álcool. Em determinado momento, arremessou garrafas no chão e passou a ofender verbalmente os trabalhadores do posto, que tentaram contê-lo sem sucesso.