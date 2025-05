No Brasil, Venezuelana mata homem que discutia com a esposa

Uma mulher de nacionalidade venezuelana foi presa em flagrante na madrugada de domingo (18) suspeita de esfaquear e matar um homem no centro de Campo Grande (MS), após, segundo ela, presenciar a discussão entre ele e a esposa.

Conforme o site local TopMídia News, Belkys Mairilys Rodriguez Farfan, de 34 anos, confessou à Polícia Militar que interveio na briga do casal e atacou a vítima com uma faca de serra, atingindo o tórax do homem. O golpe foi desferido repentinamente, relatou.