Comovente: Daniel chora ao celebrar 18 anos de cãozinho; VÍDEO

Um vídeo publicado por um garoto de 12 anos, morador de Santa Gertrudes (SP), tem emocionado usuários ao mostrar o carinho entre ele e seu cachorro de estimação, que completou 18 anos de vida. As imagens já ultrapassam 300 mil visualizações e têm repercutido pela ternura do momento.

Daniel Cezário compartilhou a comemoração do aniversário de Boby, um cão da raça dachshund que está com a família desde antes de seu nascimento. Nas imagens, o menino se mostra visivelmente emocionado ao celebrar a longa vida do animal, a quem descreve como um verdadeiro companheiro.