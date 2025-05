Biden é diagnosticado com câncer agressivo na próstata

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com um tipo agressivo de câncer de próstata, com disseminação para os ossos. A informação foi confirmada neste domingo (18) pelo escritório do democrata, que deixou o cargo em janeiro deste ano.

Leia mais: Lula será o líder mais velho do G20 após saída de Biden

Segundo a BBC, o diagnóstico foi feito na última sexta-feira (16), após o ex-presidente procurar atendimento médico devido a sintomas urinários. Os exames apontaram um tumor com pontuação Gleason 9, o que indica alta agressividade e rápido potencial de disseminação.