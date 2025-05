Berinjela sott'olio

Nas pequenas cidades do sul da Itália, à medida que o verão se aproxima do fim, famílias inteiras se reúnem para fazer conservas com os abundantes vegetais da estação e guardá-los para saborear nos meses mais frios. Alguns vegetais, como os tomates, são cozidos rapidamente, descascados e deixados inteiros no pelati ou moídos na passata, antes de serem acondicionados em potes de vidro. Outros podem ser preparados sott'aceto, literalmente ‘em vinagre’, também conhecido por conserva, como no antepasto chamado gardiniera. E ainda existe uma terceira técnica de nome sott'olio , "sob óleo", usando, por exemplo, berinjelas.

Descasque as berinjelas, corte-as em fatias e depois em tiras do tamanho do seu dedo mindinho. Salgue generosamente as tiras e coloque-as em uma peneira. Mantenha a peneira ajustada sobre uma tigela ou vasilha alta. Sobre as tiras de berinjela disponha um pratinho e em cima deste um peso que pode ser uma lata de leite condensado ou o pacote de um quilo de feijão. O propósito é pressionar a berinjela para liberar o líquido que a deixa amarga. Deixe descansar durante a noite.

No dia seguinte, uma quantidade considerável de líquido escuro deverá ter escorrido para a tigela ou vasilha. Descarte. Pegue as tiras de berinjela aos poucos e usando as mãos esprema o máximo possível do líquido restante. Uma forma mais prática é usar o espremedor de batatas.

Misture o vinagre e a água em uma panela. Leve ao fogo. Assim que abrir fervura adicione a berinjela aos poucos e cozinhe cada porção por 3 minutos. Escorra e deixe esfriar completamente. Quando todas as tiras de berinjela estiverem frias o suficiente para serem manuseadas, esprema-as de novo para retirar o excesso de líquido. Vale usar outra vez o espremedor de batatas.