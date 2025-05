Tuta assumiu liderança do PCC após transferência de Marcola

As investigações da Operação Sharks começaram a partir da prisão de um homem responsável pelo setor financeiro do PCC. Foram apreendidos agendas, celulares, notebook e uma contabilidade que indicava envio de recursos para o Paraguai na ordem de R$ 100 milhões. A quebra de sigilo do telefone mostrou as conversas com Tuta e outros líderes da facção.

Pelo fato de ter mapeado as novas lideranças da facção criminosa, a Sharks foi considerada à época a operação mais importante do Gaeco paulista desde a transferência da cúpula do PCC para os presídios federais.

Tuta chegou a trabalhar num cargo no Consulado de Moçambique em Belo Horizonte, em Minas Gerais.