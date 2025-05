Justiça Militar condena dois PMs por formação de milícia no Brás

De acordo com uma testemunha protegida, um grupo de pessoas passou a exigir o pagamento de luvas no valor de R$ 15 mil por ano e mais R$ 300 por semana para autorizar as vendas no local.

Quando o ambulante não tinha os valores exigidos -o que era comum- os policiais o encaminhavam para os agiotas, que cobravam juros altíssimos.

Segundo o corregedor da PM, coronel Fabio Sérgio do Amaral, os crimes aconteciam ao menos desde 2023. As áreas de comércio popular eram loteadas e o grupo "agia como donos das ruas". Um cabo atuava de moto no local. Ele percorria as ruas da região fardado, conversava com os comerciantes como uma forma de amedrontá-los e, nos dias em que estava de folga, voltava exigindo o pagamento.