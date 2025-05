'Netos' de Mano Menezes morrem em acidente no RS

Uma criança e uma adolescente da família do treinador Mano Menezes morreram em um acidente de trânsito, nesta sexta-feira (16), na BR-293, em Santana do Livramento (RS).

O veículo em que Maria Sophia Dumoncel, 16, e Arthur Dumoncel, 9, capotou na altura do km 303. Eles eram enteados da filha do técnico do Grêmio. Um homem de 42 anos, cujo nome não foi divulgado, também morreu no acidente.

O treinador foi liberado pelo clube e não comandará a equipe na partida contra o São Paulo, neste domingo (18), no Morumbis.