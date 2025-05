Jundiaí: alta de moradores de rua com esvaziamento da cracolândia

"No entanto, o Centro POP não fornece passagens intermunicipais ou interestaduais", diz a gestão Gustavo Martinelli (União). A prefeitura não mensurou o tamanho do aumento da procura de pessoas vindas de São Paulo atrás das passagens. Nem se sabe quem as encaminhou para lá.

Nesta semana, uma mensagem que seria de João Guilherme Oliveira, responsável pelo Centro POP, circulou entre organizações sociais que dão apoio a moradores de rua na cidade de São Paulo. No texto é informado o crescimento na procura de pessoas da capital com pedidos de recâmbio para outros municípios ou estados e diz que que o serviço não é oferecido em Jundiaí.

"A prefeitura segue monitorando a situação e dialogando com os entes competentes para garantir o acolhimento adequado às pessoas em situação de rua, dentro dos limites da legislação vigente e das competências municipais", diz trecho da nota da prefeitura.