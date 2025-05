Santos mergulha em crise sem a presença de Neymar

O time já não vinha bem na temporada e piorou sem o astro. Nesse período de recuperação, o clube viu muitos protestos e até invasão de torcedores organizados no CT Rei Pelé.

O Santos não venceu uma vez sequer desde a nova lesão muscular de Neymar. Foram cinco jogos, com dois empates e três derrotas.

O Santos mergulhou na crise com a ausência de Neymar.

A diretoria do Santos entende que a dependência de Neymar vai além de questões técnicas. O impacto também está no aspecto mental do elenco.

O Santos tem poucos jogadores "ponta firme": que lidam bem com a responsabilidade e não se abalam nesse momento ruim. Muitos estão sem confiança.

O Santos pensa em levar Neymar para o duelo com o CRB, pela Copa do Brasil, principalmente pelo efeito que o camisa 10 traz. Mesmo que não tenha condições plenas de jogo, ele ajudaria no vestiário.