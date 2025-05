Ex-zagueiro Lúcio é internado em Brasília após sofrer queimaduras

Lúcio Ferreira, conhecido apenas pelo primeiro nome, o ex-zagueiro da seleção brasileira que esteve no elenco do pentacampeonato, em 2002, foi internado na noite desta sexta-feira (16) após sofrer queimaduras em um acidente doméstico.

A informação foi publicada no Instagram do ex-atleta de 47 anos, que está um hospital particular de Brasília.

Segundo a publicação, Lúcio está consciente e estável. "Em respeito aos amigos, fãs e à imprensa, informamos que o ex-jogador Lúcio sofreu um acidente doméstico recentemente, que resultou em queimaduras no corpo. Ele está estável, consciente e recebendo todos os cuidados médicos necessários. As lesões estão sendo tratadas com atenção especializada, e seu quadro clínico evolui de forma positiva", diz parte do texto.