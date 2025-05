Ortiz se firma no Flamengo com elogios, gols e estilo 'paizão'

"É sempre bom apreciar quem a gente gosta do futebol, jogadores como você (Ortiz), que têm amor pela bola, que trata ela bem. Ela gosta de ser bem tratada e é bom a gente ver isso em jogador do futebol de hoje", disse Zico.

Posteriormente, Filipe Luís também elogiou Ortiz. Para o técnico, o zagueiro é detalhista e muito dedicado no dia a dia.

"Que o Zico nunca deixe de vir aqui e frequente, porque nós precisamos muito dele. E ele falou só a verdade. O Léo está num grande momento. Desde que eu conheço ele, ele está nesse grande momento, é um grande jogador. Um zagueiro super inteligente, completo e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso. Mas para mim, é muito além do que com a bola no pé, são os detalhes do dia a dia. Como ele se cuida, treina, pergunta... Como ele quer aprender e evoluir. É um jogador da seleção sem dúvida", declarou Filipe Luís .