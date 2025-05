Lula volta de giro internacional pressionado por crise do INSS

Em meio à pressão do Congresso , na sexta-feira (16), o presidente se reuniu com ministros do núcleo duro do Palácio do Planalto e com Wolney Queiroz, da Previdência Social.

Estiveram presentes Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais), Sidônio Palmeira (Secom) e Rui Costa, além do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).

O Executivo é contra a instalação por temer a condução de uma investigação sob forte influência da oposição.