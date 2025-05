Número de mortes diminui 5% no Brasil no pós-pandemia

Entre as crianças de cinco a nove anos, o número de óbitos foi de 3.299 em 2023, 164 a mais do que no ano anterior (alta de 5,2%).

"É importante mencionar que esse grupo etário é o que apresenta menor volume de óbitos entre os grupos de idade selecionados", diz a pesquisa do IBGE.

"Os dados do SIM [sistema do Ministério da Saúde] corroboram um aumento do número de óbitos entre crianças de 5 a 9 anos de idade, indicando que as doenças respiratórias (gripe, pneumonia, bronquiolite, asma etc) foram a quarta causa de óbito, e as principais responsáveis pelo aumento no número de óbitos nesse grupo etário em 2023", acrescenta o instituto.