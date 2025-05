SUS faz primeiras aplicações de remédio de R$ 7 milhões para AME

As primeiras infusões da terapia gênica Zolgensma foram feiras na última quarta-feira (14) pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em duas crianças com menos de seis meses de idade, uma em Brasília e outra no Recife. O medicamento, considerado uns dos mais caros do mundo -R$ 7 milhões por dose única- é utilizado no tratamento de AME (atrofia muscular espinhal).

A viabilização da compra desse medicamento pelo Governo Federal foi feita por meio de um acordo entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Novartis, em março deste ano. O Acordo de Compartilhamento de Risco (ACR) permite 40% do valor no ato da infusão. O restante do pagamento está vinculado ao desfecho do tratamento.

Em dois anos da infusão, se o paciente atingir o controle da nuca, são pagos mais 20%. Após 36 meses, outros 20% se o paciente alcançar o controle do tronco de pelo menos dez segundos sem apoio. Depois de 48 meses, os 20% finais são pagos se houver manutenção dos ganhos motores alcançados. Se a doença progredir para ventilação mecânica permanente ou vier a óbito, as parcelas são canceladas.