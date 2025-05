Febre dos bebês reborn migra das redes para o Congresso

No mercado há anos, a onda das bonecas hiperrealistas -os chamados bebês reborn- tem sido assunto quente nas redes sociais no último mês. Agora, chegam ao Congresso Nacional.

Nesta semana, a Câmara dos Deputados recebeu três projetos de lei relacionados aos bonecos, procurando alcançar problemas pouco imaginados até o tema explodir em virais na internet.

É o caso do PL 2326/2025, do deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), que proíbe em todo o território nacional o atendimento a bebês reborn por profissionais de saúde ou servidores públicos, em unidades de saúde públicas e privadas, especialmente as vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).