Disputa judicial inclui guarda e perfil monetizado; VÍDEO

Reborns, afeto e lei

As bonecas reborn são feitas à mão e podem custar de R$ 3 mil a R$ 10 mil. Além do aspecto estético, frequentemente são associadas a lembranças de filhos falecidos ou usadas como apoio terapêutico. O fenômeno tem ganhado relevância cultural, inclusive no Legislativo.

No início de maio, foi realizado um encontro de admiradores das reborn no Parque Ibirapuera, em São Paulo. No mesmo mês, a Câmara Municipal do Rio aprovou o projeto de lei que cria o “Dia da Cegonha Reborn”, a ser celebrado em 4 de setembro, reconhecendo o papel simbólico e afetivo das bonecas. A proposta aguarda sanção do prefeito Eduardo Paes.

Já em Minas Gerais, o deputado estadual Cristiano Caporezzo apresentou um projeto de lei para proibir que proprietários de reborns levem as bonecas a hospitais, prática que tem acontecido em algumas cidades.