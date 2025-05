Oposição a Lula bate 40% entre aliados de centro e direita

Os requerimentos de instalação de CPI para investigar o escândalo do INSS e para acelerar a votação do projeto de anistia ao 8 de janeiro mostram abertamente o real tamanho da oposição a Lula (PT) dentro do bloco de centro e de direita que formalmente o apoia.

Apesar de comandarem 11 ministérios, União Brasil, PSD, MDB, PP e Republicanos tiveram em média 40% de suas bancadas na Câmara apoiando as duas medidas que, nos bastidores, contrariam os interesses do Palácio do Planalto.