Você sabe o que fazer se for picado por escorpião? Confira

O Brasil tem registrado aumento acelerado de casos de picadas de escorpiões. A situação é preocupante e considerada uma epidemia oculta no país em artigo de opinião publicado no dia 8 de maio na revista científica Frontiers. Assinado por pesquisadores brasileiros, o artigo defende o desenvolvimento de medidas para frear o aumento de acidentes por esses animais.

A principal espécie responsável por esse aceleramento é o Tityus serrulatus. Eliane Candiani Arantes, professora da USP (Universidade de São Paulo) de Ribeirão Preto no laboratório de toxinas animais explica que essa espécie é bem adaptada ao ambiente urbano, como no caso de esgotos, o que ajuda no alastramento do animal. "Todas as residências são interligadas pela rede de esgoto, então todos estão suscetíveis a um encontro com o escorpião."

Em Perdizes, zona oeste de São Paulo, por exemplo, moradores e comerciantes estão em alerta após o aumento de relatos sobre a presença de escorpiões na região. Os casos se concentram principalmente na rua Palestra Itália, em frente ao estádio Allianz Parque.

O que fazer em caso de picada

Em caso de picada, é necessária rápida injeção do soro antiescorpiônico, um antídoto à substância produzida pelo aracnídeo. O veneno do escorpião age sobre o sistema nervoso, podendo causar morte por asfixia por paralisar os comandos do sistema respiratório. A orientação é lavar o local da picada com água e sabão e procurar o local atendimento médico mais próximo de casa.