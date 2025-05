Relatório atrasa de novo, e PF chama 2 da gestão Lula a depor

A Polícia Federal ouviu o chefe de gabinete do diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), Luiz Fernando Corrêa, e o corregedor-geral da agência no âmbito da investigação sobre a chamada "Abin paralela" e postergou, mais uma vez, o fim do inquérito.

O inquérito da "Abin paralela" foi aberto no primeiro ano do governo Lula (PT) para investigar indícios de que a agência tenha sido aparelhada e usada de forma ilegal pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-diretor-geral Alexandre Ramagem (PL-RJ), hoje deputado federal.

Desde o ano passado, porém, a polícia mantém a direção-geral sob suspeita por suposta obstrução de Justiça. Cerca de um mês atrás, o próprio Corrêa e o ex-número dois dele, Alessandro Moretti, prestaram depoimento simultaneamente aos investigadores.

A ampliação do inquérito vem tensionando ainda mais a relação nos bastidores do governo entre Corrêa e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues -e ampliando a pressão sobre Lula, diante da possibilidade de indiciamento do chefe da Abin, tido como homem de confiança do petista.