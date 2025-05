STF condena Carla Zambelli a 10 anos de cadeia

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou unanimidade nesta quarta-feira (14) para condenar a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a dez anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pela suposta articulação com o hacker Walter Delgatti na invasão de sistemas do Judiciário. Além da pena, os ministros também decidiram pela perda do mandato parlamentar e aplicação de multa conjunta no valor de R$ 2 milhões.

Leia mais: Moraes vota por Zambelli pegar 10 anos de prisão

O último voto, proferido pelo ministro Luiz Fux, consolidou o entendimento da Turma, que já contava com manifestações favoráveis à condenação dos ministros Alexandre de Moraes (relator), Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. A votação se encerra oficialmente na sexta-feira (16), mas até o momento todos os ministros se posicionaram unanimamente.