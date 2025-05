Com cracolândia vazia, usuários se espalham pelo centro

Diferentemente de Doria e Kassab, o prefeito disse que não é o momento de anunciar o fim da cracolândia. "Não vou ser populista de anunciar que acabou", afirmou. Ele preferiu dizer que conseguiu avanços e que o combate às drogas é um trabalho contante de equipes de policiais, guardas, agentes de saúde e assistentes sociais.

O prefeito também disse que as ações da polícia dentro da favela do Moinho, última grande comunidade localizada no centro da capital paulista, ajudou a asfixiar a ação dos traficantes que abasteciam a cracolândia, o que teria provocado o seu esvaziamento.

Ele se referiu à favela como "bunker" do tráfico de drogas e lembrou da prisão de Léo do Moinho, no ano passado, na Praia Grande, no litoral paulista. Ele é suspeito de usar a favela para guardar as drogas que abasteciam a cracolândia. Sua defesa nega as acusações.